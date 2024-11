Nuovo allenatore Roma Sky | si va verso il clamoroso ritorno di Claudio Ranieri

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Non solo una suggestione, ora una vera pista, la più accreditata. Come circolato nelle ultime ore e confermato anche da Sky Sport, in pole per la panchina della, adesso, ci sarebbe un cavallo di, vale a dire. L’espertissimo tecnico di Testaccio, che dopo la salvezza col Cagliari aveva ufficializzato il suo ritiro – almeno per quanto riguarda i club – potrebbe invece ripensarci e tornare ad allenare il club giallorosso, di cui è anche un grande tifoso, per la terza volta in carriera. Lo farebbe soprattutto per provare a raddrizzare una barca in tempesta dopo gli esoneri di De Rossi e Juric, con i 13 punti appena in classifica e la zona retrocessione pericolosamente vicina.insieme ai suoi manager sarebbe già in viaggio per Londra, dove incontrerà i Friedkin nelle prossime ore.