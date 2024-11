Gaeta.it - Nuovi sviluppi nel caso La Russa: richiesta di tabulati telefonici in inchiesta per violenza sessuale

Facebook WhatsAppTwitter Non si ferma l’eco delche coinvolge Leonardo Apache La, figlio del presidente del Senato, e Tommaso Gilardoni, dj indagati pera Milano. Il legale della giovane che ha sporto denuncia ha fattoalla Procura di acquisire documenti cruciali, il che potrebbe ribaltare le sorti dell’indagine in corso.Ladi accesso aiL’attorney Stefano Benvenuto, legale della presunta vittima, ha presentato una mozione per ottenere idi Enrico Pazzali, attualmente coinvolto nell’per dossieraggio. Pazzali è il presidente autosospeso della Fondazione Fiera Milano e risulta avere legami con la società di investigazione Equalize. L’istanza mira a scoprire eventuali contatti tra Pazzali e Larisalenti al 19 maggio 2023, una data chiave in questa vicenda.