Niente pena ridotta per l’accusato dell’omicidio stradale di Clarissa Trombin Il Tribunale di Latina respinge la richiesta della difesa

Ildiha respinto ladi patteggiamento presentata dai legali del giovane di 27 anni accusato di aver provocato la morte di, una ragazza di 21 anni, deceduta a seguito di un drammatico incidenteavvenuto nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2022 lungo via Epitaffio, alle porte di.Ladi Patteggiamento e il ProcessoAssistito dall’avvocato Marco Ferri, aveva avanzato una proposta di patteggiamento a tre anni con messa alla prova. Tuttavia, taleè stata respinta, e il processo è stato rinviato al prossimo 24 febbraio 2025, quando si tornerà nuovamente in aula per proseguire con l’iter giudiziario.La Dinamica dell’IncidenteIl tragico episodio coinvolse una Lancia Y, condotta dall’imputato concome passeggera.