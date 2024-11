Oasport.it - NBA, i risultati della notte (11 novembre): Cleveland ancora imbattuta, Oklahoma City va oltre gli infortuni

La NBA sta diventando sempre più la lega deiCavaliers. Continua la partenza da recordfranchigia dell’Ohio, che adesso inizia davvero a sognare in grande: battuti in volata i Chicago Bulls per 113-119 ottenendo la dodicesima vittoria su altrettante partite. Il solito Donovan Mitchell è il leader con 36 punti e 8 rimbalzi a cui aggiunge 4 recuperi, importante doppia doppia da 15+11 di un Evan Mobley in crescita.Vittoria importante a ovest per gliThunder, che si prendono lo scalpo dei Los Angeles Lakers per 134-128. Senza Jaylin Williams, Isaiah Hartenstein e Chet Holmgren OKC ha dovuto fare di necessità virtù ma a togliere le castagne dal fuoco è la stellasquadra, Shai Gilgeous-Alexander, con 45 punti a cui somma 9 assist e 5 rubate, permettendo così la nona vittoria stagionalesua franchigia.