Nations League Italia-Francia verso il sold out Nel prepartita l’omaggio a Gigi Riva

Milano risponde presente e si prepara alout in vista della sfida ditra. Sono già 65.000 i biglietti emessi per il big match di San Siro, il 41° confronto tra le due Nazionali. Intanto, neldomenica 17 novembre allo stadio ‘Giuseppe Meazza’, la Figc ricorderà, il campionissimo azzurro che lo scorso 7 novembre avrebbe compiuto 80 anni. Sul maxischermo del ‘Meazza’ sarà trasmesso un video con alcuni dei gol più iconici di ‘Rombo di Tuono’, mentre una parte del campo si trasformerà in una tela, dove le immagini saranno mixate con le animazioni 3D e i fasci di luce posizionati a bordo campo, rendendo memorabile il ricordo del miglior marcatore della storia della Nazionale.ilout. NelSportFace.