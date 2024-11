Oasport.it - NASCAR, il format dei Playoffs deve essere modificato?

Joey Logano ha vinto domenica il terzo titolo nellaCup Series. Il #22 di Penske Ford ha ottenuto il successo grazie all’affermazione nella finale di Phoenix in cui si è fronteggiato contro Ryan Blaney, William Byron e Tyler Reddick. Il 34enne ha meritato il successo finale con quattro affermazioni da febbraio a novembre, tre delle quali ottenute neitra Round of 16, Round of 8 e Championship 4.L’americano ha vinto attaccando al momento giusto diventando il più vincente della storia dellacon l’attuale sistema di. Il nativo di Middletown (Connecticut), dopo aver rischiato l’eliminazione nel corso del Round of 12, ha strappato il successo nella cruciale sfida di Las Vegas ed ha potuto così prepararsi per la finale con due settimane d’anticipo rispetto alla concorrenza (stessa cosa effettuata nel 2022 e nel 2018 quando in entrambe le occasioni poi vinse il titolo).