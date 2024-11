Donnaup.it - Mostaccioli morbidi: deliziosi oggi, perfetti a Natale

sono dei dolcetti tipici della Campania, solitamente preparati, offerti o regalati a. Sono noti anche come mostazzoli o mustaccioli e sono i grandi protagonisti delle feste con gli struffoli e i roccocò.Hanno un impasto scioglievole e una copertura a base di cioccolato. Sono profumatissimi grazie alla presenza imprescindibile di un ingrediente specialissimo: il pisto.Non sempre è di facile reperibilità, ma è indispensabile per la riuscita di questa ricetta. Per questo, se non riusciamo a trovarlo, possiamo possiamo prepararlo con le nostre mani. Ci serviranno:3 gr di cannella in polvere1 gr di spezie tra chiodi di garofano, noce moscata, coriandolo e anice stellato.Polverizziamo i chiodi di garofano, il coriandolo e l’anice stellato, grattugiamo la noce moscata e aggiungiamo la cannella.