Mondo della pelle i primi conti I dati del monitor dei distretti | La ripartenza sarà nel 2025

Le difficoltà sono certificate dai numeri. Questi, peraltro, sono giorni cruciali, con le aziende del settore abbigliamento,tteria, calzature e concia, con gli occhi puntati sugli ordinativi per la prossima stagione. Se arriveranno con il contagocceun dramma. Fucecchio è uno dei motori per la filierascarpa. Empoli, va sottolineato, per l’abbigliamento.importanti sui quali riflettere arrivano daldeiToscana, elaborato dal research department di Intesa Sanpaolo. Qui emerge chiaramente che itradizionali e i poli tecnologici si confermano trainanti per l’economia regionale. Ma emergono anche le criticità che nel frattempo – dopo le ferie – si sono acuite. Registrano un calo itteria e calzature di Firenze (-21,8%) - fortemente legato al Valdarno per le concerie e il contoterzi – e l’abbigliamento di Empoli (-4,1%) per effetto del peggioramento delle condizioni di domanda e del calo dei consumi che ha penalizzato l’intero sistema moda.