Matrimonio amaro gli sposi entrano in sala ma non c’è nessuno Lei distrutta | Ma perché?

"Non si è presentatoal nostro". Sta facendo molto discutere un video pubblicato da questa coppia dell'Oregon. I due sognavano unperfetto, con una festa affollata e calorosa, ma hanno vissuto un'esperienza molto diversa. La sposa, Kalina ha condiviso su TikTok la delusione di entrare, mano nella mano col marito e il figlio, in unavuota: solo cinque ospiti erano presenti, nonostante avessero invitato oltre 75 persone. La festa, progettata come un grande ballo in maschera e preparata per mesi, doveva essere l'occasione per celebrare l'unione di una coppia insieme da nove anni, che aveva rimandato la cerimonia a lungo a causa della pandemia?.La cerimonia, tenutasi in unaelegantemente decorata e con un tema particolare, ha assunto un tono malinconico quando la coppia è entrata ascoltando una canzone di Miley Cyrus.