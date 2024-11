Abruzzo24ore.tv - Lunghe attese al Pronto Soccorso: indagati i vertici della Asl di Pescara

- Sotto inchiesta per lee i pazienti trascurati aldell'ospedale di: cinque avvisi di garanzia per i dirigentiAsl, tra cui l'attuale e l'ex direttore generale. La ProcuraRepubblica diha avviato un'importante inchiesta sulle prolungatee le condizioni critiche vissute dai pazienti del. Cinque alti dirigentiAsl disono stati raggiunti da avvisi di garanzia: l'attuale direttore generale Vero Michitelli, il suo predecessore Vincenzo Ciamponi, l'ex direttore sanitario e facente funzioni di direttore generale Antonio Caponetti, ora in pensione, il direttore medico ospedaliero Valterio Fortunato e il direttore sanitario Rossano Di Luzio. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Centro.