Lukaku costa €5 000 all’Inter Nerazzurri multati dal Giudice | ecco perché

IlSportivo, Gerardo Mastrandrea, ha impostoun’ammenda di 5.000 euro in seguito alla partita di domenica sera contro il Napoli. La sanzione è stata motivata dai cori offensivi, rivolti dai tifosi interisti prima e durante la gara, nei confronti di un giocatore avversario, ovvero Romelu.“Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, intonato più volte cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”, si legge.Sul fronte disciplinare, è da segnalare la terza sanzione per Denzel Dumfries e la quarta per Simone Inzaghi, che ora entra automaticamente in diffida.