Lillo Gaspari da 35 anni al volante della Regia | Nesta mi volle al suo fianco negli spogliatoi

"Ogni squadra vuole il suo autista: con il passare del tempo cresce la fiducia e si diventa quasi uno di loro".è l’autistaReggiana dal 1989 e in città è ormai un’istituzione, tutti lo conoscono., da quando ‘scarrozzate’ la? "Mio padre fondò la ‘viaggi’ nel 1974 a Civago e si fece notare dalla società nei primi ritiri a fine’80. Nell’87 cominciò mio fratello, poi però io ero il vero grande appassionato e appena compiuti 21presi la patente per il pullman e mi misi al. Non l’ho più lasciato". Diall’autista si siedono sempre gli allenatori ed è famoso il confronto fra Ancelotti e Dal Cin al telefono, quando Carletto stava per essere esonerato. Lei se ne accorse? "Sì, me lo ricordo bene. Avevamo perso a Pescara e lui fece metà del viaggio al telefono e metà a parlare con me.