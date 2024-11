Sport.quotidiano.net - La Vis incassa i complimenti della Pianese. Cangi: "Pesaro sta facendo un gran torneo"

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Nessun dramma. La Vis, che è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio, torna a casa a mani vuote ma con la consapevolezza di avere tenuto testa all’avversaria, la, una delle rivelazioni del campionato, nonostante una partita giocata in dieci per larghi tratti a causa dell’espulsione di Coppola. Una Vis cheanche idel direttore sportivoFrancesco: "Bisogna riconoscere chesta disputando unde campionato. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, quando siamo stati aggressivi nei confronti di un avversario forte. Poi forse nel secondo tempo siamo arretrati ed è uscita la Vis in palleggio con ottime trame. Ho visto una Vis importante che merita i 22 punti in classifica. Siamo stati bravi a difenderci nonostante loro abbiano colto due pali e poi l’abbiamo chiusa con Da Pozzo".