La denuncia della Caritas | un italiano su dieci vive in povertà assoluta

“Oggi in Italiain una condizione diil 9,7%popolazione, praticamente una persona su”. Laè contenuta nel Rapporto 2024 sued esclusione sociale diitaliana, intitolato “Fili d’erba nelle crepe. Risposte di Speranza”, secondo cui nel nostro Paese dilaga il lavoro povero e intermittente, con salari bassi e contratti atipici che impediscono una vita dignitosa.“Complessivamente si contano 5 milioni 694mila poveri assoluti, per un totale di oltre 2 milioni 217mila famiglie (l’8,4% dei nuclei)”, si legge nella 28esima edizione del Rapporto, pubblicata in occasioneVIII Giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco. “Il dato, in leggero aumento rispetto al 2022 su base familiare e stabile sul piano individuale, risulta ancora il più altoserie storica, non accennando a diminuire”.