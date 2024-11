Intrappolati tra le fiamme Tesla prende fuoco nell’incidente e le portiere non si aprono | 4 ragazzi morti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una trappola mortale. È ciò che una macchina elettrica di ultima generazione è diventata per quattroventenni. Per loro non c’è stata alcuna possibilità di salvezza dopo che l’auto su cui stavano viaggiando si è schiantata contro il guardrail e poi ha preso. Dopo aver centrato un pilone di cemento la macchina si è incendiata. Solo una ragazza è riuscita a salvaresi.Lehanno fatto andare in corto circuito l’impianto elettrico dell’automobile e così i quattronon sono riusciti ad aprire le. Sono rimastiall’interno della macchina il 25enne e sua sorella di 29 anni, insieme agli altri due coetanei. Tutti hanno perso la vita in modo orribile.Leggi anche: “È una strage”. Auto piomba sulla folla: 35e 43 feriti. Il folle gesto, chi c’era alla guidaLo schianto e le: il racconto di un testimoneL’incidente è avvenuto lo scorso 24 ottobre sul Lake Shore Boulevard a Toronto, in Canada.