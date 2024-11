Lanazione.it - Incidente in A1, tamponamento tra camion e pullman. Traffico nel caos, tutto bloccato

Firenze, 12 novembre 2024 – Un altroin A1, con lunghissime code. È successo nel tardo pomeriggio di oggi nel tratto dell’autostrada tra Firenze Impruneta e il bivio per la A1 direttissima verso Bologna. Un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ha tamponato unche lo precedeva. È successo all’altezza del km 276. Come confermato dalla polizia stradale intervenuta sul posto, fortunatamente non risultano esserci feriti nello scontro. Incendio in A1, brucia un: maxi code sul nodo fiorentino Ilal momento defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Ci sono ripercussioni anche in A11 e un chilometro di coda tra Prato est e il bivio per la A1 Milano Napoli. Stessa situazione anche all’imbocco della FiPiLi. Autostrade per l’Italia consiglia ai veicoli leggeri di uscire a Calenzano, percorrere la strada provinciale 08 Militare Barberinese e rientrare a Barberino.