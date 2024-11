.com - Il gladiatore II, recensione: un sequel meno “larger than life” ma più stratificato

La nostrade IlII,dalla gestazione travagliata del cult targato Ridley Scott con Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington:epos e impatto emotivo immediato, più stratificazione storica e tematica per un film convincente24 anni dopo IlII è diventato realtà, per la gioia (e il timore) di tanti amanti del primo peplum di Ridley Scott. Dopo Napoleone torna ai fasti dell’antica Roma, con una storia che si ricollega agli eventi del capostipite rinunciando parzialmente all’epica in favore di una narrazione più stratificata e“dritta”. Il che non vuol dire che rinneghi l’originale o che se ne discosti troppo, vedere i personaggi di Paul Mescal o Pedro Pascal mutuati su quelli di Russell Crowe e Djimon Hounsou o i folli Caracalla e Geta di Joseph Quinn e Fred Hechinger, ma che tende a scartare dalla propria componente di revenge movie per aprirsi ad altre strade.