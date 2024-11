Gravina non gradisce le parole di Conte | pronto il deferimento

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Continuano a creare malnto ledell’allenatore del Napoli, Antonio, dopo il posticipo di domenica sera tra Inter e gli azzurri, terminato 1-1 ma che ha generato varie polemiche nel post partita, specialmente riferite al rigore molto dubbio concesso ai nerazzurri per il contatto Anguissa-Dumfries e poi sbagliato Hakan Calhanoglu, al suo primo errore dagli 11 metri nel nostro campionato.In particolare il tecnico salentino se l’è presa per il non intervento del VAR, trattandosi di un episodio dubbio, additando l’arbitro Mariani come colpevole di aver fischiato un rigore, a detta di, inesistente. Inoltre l’allenatore degli azzurri ha dichiarato: “se c’è un errore il VAR deve intervenire sempre”.Dichiarazioni post Inter-Napoli:deferito?pesanti che hanno creato un polverone mediatico e non sono passate inosservate ai piani alti della Lega Calcio.