Grande Fratello ancora sulla scia di Temptation | stasera entra Stefano il tentatore di Federica

“Di certo non ci stupirebbe vederere in casa, tra qualche settimana, anche Alfonso D’Apice eTediosi“. Così ci esprimevamo qualche giorno fa sull’ingresso diPetagna, in qualità di concorrente, al. In poco tempo il nostro ‘spoiler’ – ribadito anche da Davide Maggio su X in maniera meno sibillina – si è concretizzato: dopo l’ex fidanzato, entrerà in gioco anche ildella ragazza aIsland.Alfonso D’Apice èto in gioco nel corso dell’undicesima puntata del reality, in onda lunedì 4 novembre 2024. 25enne, il ragazzo si è fatto conoscere grazie alla partecipazione nella dodicesima edizione del programma Fascino, in cui si è messo in gioco al fianco della fidanzata, con la quale stava insieme da ben otto anni. Tuttavia, nel corso del reality show, la relazione tra i due è naufragata: Petagna ha riscoperto infatti la propria libertà e, nonostante una rappacificazione avvenuta nel falò di confronto finale, si è lata alle spalle la relazione con D’Apice, ‘colpevole’ di una gelosia ossessiva durante il loro rapporto, a due giorni dalla fine delle registrazioni.