Furti in tangenziale Brescia Misto | Più controlli per la sicurezza degli automobilisti

Tempo di lettura: < 1 minuto“In seguito a recenti segnalazioni di rapine avvenute ai danni diin coda presso lo svincolo delladi Napoli, uscita Vomero, esprimo la mia profonda preoccupazione per ladei cittadini. La congestione mattutina rende infatti glivulnerabili a episodi criminali, in cui i rapinatori agiscono persino armati. Chiedo pertanto un potenziamento delle pattuglie di polizia stradale per il controllo nell’area, come misura deterrente per tutelare chi percorre quotidianamente questa tratta e per restituiree tranquillità agli”, lo dice in una nota il Consigliere comunale di Napoli, Domenico.L'articoloin): “Piùper la” proviene da Anteprima24.