Fra classica e organetto. Ai Monza Music Meetings note e dialoghi d’autore

Concerti e incontri per parlare dia, confrontandosi tra artisti, appassionati e addetti ai lavori. Una giornata fitta die parole che ha l’obiettivo di diffondere la culturaale. Sabato la Sala Maddalena diospiterà la seconda edizione dei ““, iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con l’Accademia Chigiana di Siena, l’Orchestra da camera Canova e l’associazioneamorfosi. A inaugurare gli appuntamenti sarà, alle 16.30, il concerto di Claudio Prina e dei Seme: l’organettista, cantante e compositore salentino, affiancato da un quartetto d’archi, presenterà il progetto “Seme“, un ensemble nato per esplorare le connessioni traa tradizionale e. Il risultato sarà un viaggio in un mondo sonoro onirico e avvolgente, che mescola stili e influenze, muovendosi fra i territori della, il folk e laa colta contemporanea.