Gaeta.it - Contratto dei Metalmeccanici: la trattativa si ferma, sciopero nazionale in arrivo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilper il settore metalmeccanico, che coinvolge circa 1,6 milioni di lavoratori, è in una fase di crisi. Le principali organizzazioni sindacali, FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM, hanno annunciato unodi otto ore, programmato su base territoriale a partire dalla prossima settimana, dopo aver respinto la proposta avanzata da Federmeccanica e Assistal. La situazione si è incattivita soprattutto a causa delle aspettative economiche molto differenti fra le parti in causa.Le diverse posizioni sul tavoloIl blocco delle trattative è stato causato da posizioni nettamente opposte riguardo agli aumenti economici. Da un lato, i sindacati chiedono un incremento di 280 euro nei minimi retributivi per il prossimo triennio, cifra che Federmeccanica e Assistal giudicano insostenibile.