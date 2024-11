Comuni | Torre Annunziata ciclo di incontri sui beni confiscati

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Undi appuntamenti con la cittadinanza e le realtà del terzo settore per il recupero deinel comune di. E’ l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e dal Consorzio Agrorinasce per sviluppare, insieme allatà, una strategia di valorizzazione «partecipata», con l’obiettivo di trasformare in un’opportunità per la città gli immobili sottratti alla criminalità organizzata. Tre appuntamenti nel corso dei quali saranno attenzionate le diverse fasi: le opportunità di recupero, i progetti e le fonti di finanziamento. Un’iniziativa intrapresa dall’amministrazione guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo e che segue di poche settimane la firma del Protocollo di Legalità avvenuta lo scorso 25 settembre. Un patto, sottoscritto in Prefettura, per rafforzare i controlli antimafia e per assegnare ad Agrorinasce ulteriori 22, oltre ai 7 già amministrati e che saranno oggetto deldi seminari che si terranno giovedì 14 novembre, giovedì 21 novembre e giovedì 2 dicembre nella Sala degli Specchi di Palazzo Criscuolo.