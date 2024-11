Quotidiano.net - Cina, pedalata notturna degli studenti stroncata dalle autorità

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Unada 50 chilometri iniziata con quattrocinesi alla ricerca di ravioli è esplosa venerdì, arrivando a coinvolgere circa 100mila persone e a costringere lea usare la scure, malgrado gli incoraggiamenti iniziali. Intasando le strade principali e travolgendo una piccola città turistica, gli, per lo più su biciclette pubbliche condivise, hanno pedalato per diverse ore tra slogan patriottici attraverso la provincia di Henan dai loro campus a Zhengzhou fino all'antica città di Kaifeng, famosa per i suoi ravioli 'guan tang bao'. "Le persone cantavano insieme e si incitavano a vicenda mentre salivano insieme in salita - ha detto Liu Lulu, studente dell'Università di Henan, al China Daily -. Ho potuto percepire la passione dei giovani. Ed è stato molto più di un giro in bicicletta".