Lopinionista.it - Cancro al polmone, Montecitorio si illumina di bianco intenso

ROMA – La Camera dei deputati aderisce alla Campagna di sensibilizzazione aldelnovembre”, prevista per sabato 16 novembre. Pertanto la facciata disaràta dal coloredalle ore 18 di sabato 16 all’una di domenica 17 novembre. L’zione bianca evoca il concetto di speranza, chiarezza e rinnovata consapevolezza.Questo gesto è pensato per richiamare l’attenzione del pubblico e delle istituzioni, invitando alla riflessione e all’informazione, ma anche per ricordare che la lotta contro ildelnon si fa solo con la ricerca scientifica, ma anche con l’impegno collettivo a favore di chi vive con questa malattia. Durante le ore in cui la facciata disaràta, le persone saranno quindi invitate a riflettere sul tema.