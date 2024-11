Quotidiano.net - Calendario Pirelli 2025, ritorno all’eros. La bellezza del corpo come libertà e inclusione

Londra, 12 novembre 2024 – Torna l’erotismo, non sfacciato ma seducente. Una svolta dopo anni di solo impegno per ilpresentato oggi a Londra, con una serata di gala al Natural History Museum nel segno dell’totale. Un messaggio culturale forte, dipura per tutte le età della vita, con donne, uomini e trans a segnare il confine dellae dell’indipendenza di azione e pensiero. Questa 51esima edizione del The Cal per ilsegna il debutto al nudismo perfino del fotografo incaricato degli scatti per il prossimo anno, il giovane americano poco più che trentenne Ethan James Green che ha chiamatotalent molti amici e molte personalità che lo hanno ispirato in questo lavoro scattato in studio e in spiaggia a Miami tra maggio e giugno scorso sulle sabbie dell’Historic Virginia Key Beach Park, ventiquattro fotografie per cogliere l’attimo del tempo che viviamo con attori, artisti, cantanti e modelli di varie età e diversi paesi, alcuni dei quali già amici e collaboratori di Ethan.