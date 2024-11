Agi.it - Cade la prima neve sulle Alpi, sulle Dolomiti prati verdi

AGI -nevicata della stagionedel Nord-ovest anche fino a 700 metri eto per il passo Rombo (collegamento a 2.474 metri tra Alto Adige e Austria) che per lavolta nella storia è transitabile anche a novembre inoltrato. Per gli abitanti della Valle d'Aosta e dei comuni più in quota del Piemonte quello di oggi è stato un risveglio sotto un leggero manto bianco. Decisamente diversa è la situazione nel Nord-est:sono. In Trentino Alto Adige come anche in Veneto tutti attendono lama soprattutto sperano in un sensibile abbassamento delle temperature - nelle ultime ore c'è stato un piccolo calo - che consentirebbe la produzione diartificiale. Da Cortina d'Ampezzo al Grosté a Madonna di Campiglio passando da Plan de Corones e Obereggen,piste c'è solo qualche chiazza bianca diuscita dagli ugelli del cannoni.