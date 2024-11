Inter-news.it - Bonolis: «L’Inter crea ma segna poco. Rigore? Poteva non esserci»

Paolonel corso del suo intervento su radio Capri ha parlato della partita andate scena domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli. Di seguito il suo commento sui nerazzurri. CAMPIONATO – Paolo, nel corso della puntata su “Bordocampo” di Radio Capri, ha parlato del pareggio tra Inter e Napoli. Il noto conduttore televisivo, tra i tanti temi toccati, anche un passaggio sulla sua squadra del cuore. Queste le sue parole: «Secondo me, ilanche non. Ero in tribuna, quindi non ho avuto una visione chiara, ma da quello che si è visto non saprei dire con certezza. In ogni caso, non ha influito sul risultato della partita. Ciò che dice Conte è giusto: se il VAR esiste, deve essere utilizzato; altrimenti diventa inutile. Classifica? Quest’anno bisogna tenere d’occhio tutte le squadre.