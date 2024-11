Lookdavip.tgcom24.it - Bella Hadid, toccata e fuga a Dubai, tra shopping e bikini

sembra mettere un sacco di entusiasmo in tutto quello che fa. La top model americana condivide attimi di vita con i follower. Nei giorni scorsi è volata a, negli Emirati Arabi, per degli impegni di lavoro.di 48 ore per lei: tra un appuntamento e l’altro, lasi è concessa anche un po’ diin uno dei lussuosi centri commerciali della città. Ovviamente, complice il caldo estivo, non è mancata una puntatina in spiaggia, dove ha sfoggiato diversistriminziti. Coperta d’oroAll’evento ChopardC’era grande attesa per l’arrivo diin città. La top si è recata negli Emirati Arabi per partecipare all’inaugurazione della nuova boutique Chopard alMall. Lei, che è testimonial del brand di gioielli di lusso, è stata accolta con calore dalla folla, in attesa davanti alle vetrine.