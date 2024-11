Ilrestodelcarlino.it - Auto contro un albero in via Fratelli Corradino. Due feriti ancora gravi

Restano critiche le condizioni di salute di due delle quattro persone coinvolte nell’indicente di domenica mattina alle 6 lungo via(foto). Si tratta di uomo di 37 anni e una ragazza di 24 di origine tunisina: il primo i trovava al volante, mentre la giovane in quel momento era seduta sul sedile posteriore, entrambi sono attualmente ricoverati nella rianimazione del Maggiore di Parma. Sono fuori pericolo invece gli altri due, loro connazionali, che invece erano stati ricoverati al Santa Maria Nuova di Reggio. La vettura su cui viaggiavano da Bibbiano in direzione del Ghiardo, per causeda accertare, in una semicurva è finita fuori strada abbattendo un cartello stradale per poi fermarsiuna pianta.