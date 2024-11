Puntomagazine.it - Aumentano casi demenza in Italia, 600-700mila colpiti da Alzheimer

. L’esperta: attenti a campanelli allarme. I monoclonali rallentano progressioneRoma. “Al momento inc’è oltre un milione di pazienti affetti dae circa 600-da malattia di”. Ha risposto così la professoressa Laura Bonanni, Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia dell‘Ospedale di Vasto, interpellata dalla Dire oggi a Roma nell’ambito del 54esimo Congresso Nazionale della Societàna di Neurologia (SIN) in merito all’aumento negli ultimi anni delle patologie neurologiche e in particolare alla recente analisi della London School of Economics and Political Science nel Rapporto mondiale 2024, redatto da’s Disease International, secondo cui tali patologie sono destinate a superare quota 3 milioni nel 2050.“L’aumento di queste patologie può riconoscere diversi fattori- ha proseguito Bonanni- una motivazione, intanto, è l’invecchiamento della popolazione nel mondo occidentale: sappiamo infatti che l’età è il fattore di rischio più importante per le malattie neurodegenerative; ma ci sono anche altri fattori, tra cui anche una diagnosi più precoce e migliore rispetto al passato, quindi di fatto stiamo diagnosticando più pazienti rispetto a quello che avveniva un tempo”.