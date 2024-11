Panorama.it - Appuntamento in Piazza con Ruben Della Rocca

«La caccia all’ebreo» ad Amsterdam e l’inazione delle autorità anche se avvisate. Quale futuro per gli ebrei in Europa? La manifestazione di Milano dei pro Hamas nella quale sono stati gridati slogan come: «In questi giorni abbiamo visto come nostri fratelli ad Amsterdam hanno agito contro il sionismo. Questa è la solidarietà. Dobbiamo farlo anche qui in Italia, non possiamo rimanere solo a fare le piazze di solidarietà. Dobbiamo agire nelle piazze, nei luoghi di lavoro, alle manifestazioni. Bisogna agire ora, non domani». La narrazione di Hamas adottata dalla stampa internazionale e il caso Report.