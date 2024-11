Spettacolo.periodicodaily.com - “Almeno Per Oggi”, Il Singolo che Segna il Ritorno dei COLLA

Leggi l'articolo completo su Spettacolo.periodicodaily.com

escono “Per” e nuove sonorità, ilcheildeie la loro nuova formazione.“Per”, IldeiPeril tanto attesodei, una band di Hard Pop Punk originaria di Vicenza che, nel giro di pochi anni, ha saputo attrarre l’attenzione del pubblico con singoli memorabili, diventati parte integrante delle playlist editoriali di musica alternativa su Spotify. I, freschi di un cambio di formazione con Mattia Crestanello alle chitarre che sostituisce Mauro Poli, continuano a sfornare musica avvincente, capace di rimanere impressa nelle orecchie degli ascoltatori. Speriamo che continuino a deliziarci con le loro sonorità per molto tempo.La Filosofia Musicale deisi definiscono hard perché esprimono una furia incontenibile, colpendo con forza su batterie, basso e chitarre; pop perché le loro melodie sono irresistibili e si attaccano all’ascoltatore come una zecca velenosa; e punk perché dicono le cose come stanno, senza preoccuparsi delle opinioni altrui.