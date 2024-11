Alcaraz-Rublev in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Carlosse la vedrà contro Andreynel secondo match di round robin delle ATPdi. A un anno di distanza, i due giocatori si ritrovano sul veloce indoor della Inalpi Arena e a scendere in campo con i favori del pronostico sarà ancora. Lo spagnolo è apparso in pessime condizioni al debutto contro Ruud, ma il giorno di riposo potrebbe averlo aiutato e il suo stato di salute dunque migliorato. Non si prospetta però una partita scontata dato cheresta un avversario insidioso, nonostante non stia esprimendo il suo miglior tennis. In parità i precedenti, conche ha trionfato lo scorso anno ae il russo che si è preso la rivincita lo scorso maggio a Madrid.RISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYscenderanno in campo mercoledì 13 novembre non prima delle ore 14:00.