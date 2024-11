Gqitalia.it - 14 album che hanno cambiato la storia della musica

Quali sono glichela? Non si tratta necessariamente dei migliori, ma di quei dischi chefatto avvertire la propria influenza nellache è seguita. Ecco, quindi, 14 dischi che rientrano in questa categoria. I gusti non si discutono. Disquisire con qualcuno, ad esempio, su quali siano Le migliori commedie romantiche con Matthew McConaughey o sui formati di pasta più versatili è un'attività che non ha un fine preciso, perché nessuno dei due potrà mai dimostrare di avere ragione o torto. L'influenzale, però, è decisamente più facile da misurare.Kind of Blue di Miles Davis (1959)Kind of BlueMiles Davis aveva già pubblicato letteralmente decine diquando arrivò a registrare Kind of Blue. I cinque brani che lo compongono furono completati in soli due giorni di registrazione, tra il marzo e l'aprile del 1959.