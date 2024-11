Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-11-2024 ore 07:10

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio prima telefonata Tra Trump è Putin e giovedì scorso per parlare di Ucraina lo rivela il mio è uscito un po’ in presidente eletto americano avrebbe consigliato lo zar di non intensificare la guerra ricordandogli da consistente Per abilitare di Washington Union europea e avrebbe espresso interesse per ulteriori conversazioni per discutere una rapida risoluzione del conflitto segnali positivi ha commentato il Cremlino Kiev e nega di essere stata informata in anticipo chiamata oggi ti apre il forum della Pace di Parigi nel giorno del 106 esimo anniversario dell’armistizio della Prima Guerra Mondiale dei giudici della sezione immigrazione del tribunale monocratico disi riuniscono gli stati sulle ordinanze di trattenimento dei 7 migranti nel Centro Italiano di Albania di permanenza per il rimpatrio Nordio chiede intanto I magistrati di Non cliccare le leggi alla politica di abbassare i toni è il governo che vuole Losco scusa da parte sua la presidente di magistratura democratica Abano ancora polemiche dopo gli scontri di Bologna tra gli antagonisti forze dell’ordine bisogna chiudere di questi centri sociali occupati dei comunisti lo chiedo a piantedosi afferma Salvini Il sindaco ha escluso il governo di aver mandato in gita 300 camicie nere con la meloni Che oggi arriva nel capoluogo Emiliano oggi in Senato il DDL sicurezza contro Taranto patriciello e Saviano il modello Caivano Trump entra nella battaglia per la leadership del Senato appena riconquistato dei repubblicani in circa già la prima scorciatoia nella democrazia americana fare nomi dei Peralta ministrazione magistratura bypassando la creazione della camera alta americana in Oliver del Senato dover accettare questa possibilità il diktat del presidente eletto per il ruolo arriva alle norme di musica ha Scott apre oggi in arzebaigian la Coop 29 sul clima Trump intende far uscire gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi firmato un ordine esecutivo nel suo primo giorno in carica riporta il Wall Street Journal la conferenza di Baku di incontri per la tutela del pianeta chiede Papa Francesco maltempo oggi allerta arancione in Sicilia già le Calabrie Sardegna lo sport negli ultimi mesi della dodicesima giornata della Terra di finisce 1 a 1 San Siro tra Inter e Napoli l’Atalanta vince 2 a 1 in casa contro l’Udinese si Portamene uno degli Azzurri laperde 3 a 2 all’Olimpico contro il Bologna ed è tornata ieri la Fiorentina conquista sesta vittoria consecutiva in campionato battendo 31 il Verona al Franchi mentre la Lazio vince 1 a 0 a Monza e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di accolto restate con In collaborazione con Agenzia Italia Stampa