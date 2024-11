.com - Ucraina-Russia, telefonata Trump-Putin: “No all’escalation”

(Adnkronos) –Contatto tra Donalde Vladimirsulla guerra tra. Il neo presidente americano e il presidente russo hanno parlato giovedì in una, nel primo confronto diretto dopo le elezioni andate in scena il 5 novembre negli Stati Uniti. Il colloquio, riferisce il Washington Post, è avvenuto mentresi trovava nel suo resort a Mar-a-lago, senza la mediazione del Dipartimento di Stato. Il presidente eletto ha consigliato adi “non intensificare la guerra in, ricordandogli la consistente presenza militare americana in Europa”. I due leader hanno discusso dell’obiettivo della pace nel continente europeo eha espresso l’interesse a tenere colloqui ulteriori per discutere la “risoluzione della guerra inin tempi brevi”, hanno detto le fonti al quotidiano americano.