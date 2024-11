Gaeta.it - Torneo “Licei in Vasca”: al via la seconda edizione del contest di nuoto a Napoli

Facebook WhatsAppTwitter A, si prepara a tornare un evento atteso da studenti e appassionati di sport acquatici. Il 20 novembre 2023, la piscina Scandone ospiterà ladelin”, un’iniziativa che coinvolge dodicidella città e che mira a promuovere la disciplina deltra i giovani. Organizzato dalla Federazione Italianadella Campania, ilrappresenta non solo un’opportunità per competere, ma anche per favorire l’aggregazione giovanile e l’attività sportiva.Un evento sotto i riflettoriL’idea di “in” è stata presentata in un incontro ufficiale svoltosi presso la Sala Giunta del Comune di. Alla conferenza erano presenti importanti figure istituzionali, come l’Assessore allo Sport del Comune, Emanuela Ferrante, e il presidente del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana, Paolo Trapanese.