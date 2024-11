Lettera43.it - Stop al trattenimento dei sette migranti in Albania: anche loro torneranno in Italia

Una volta scaduti i termini del, ovvero 48 ore, dovranno far rientro in– egiziani e bengalesi – che, trasportati indalla nave militare Libra, si trovano al momento nel Cpr di Gjader. La sezione immigrazione del tribunale di Roma ha infatti rimesso il caso deitrattenuti inalla Corte di giustizia europea, sospendendo così il provvedimento di convalida del. Per un ottavo migrante,lui richiedente asilo e risultato vulnerabile, era già stato disposto il rientro in.Arrivo diin(Ansa).La nota del Tribunale di Roma«In ragione del rinvio pregiudiziale i giudici non si sono pronunciati sulle richieste di convalida, ma hanno dovuto necessariamente sospendere i relativi giudizi in attesa della decisione della Corte di giustizia.