Quotidiano.net - Solo il 44% delle aziende italiane paga con puntualità

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 11 novembre 2024 – Non sono i rilevamenti peggiori, ma restano comunque dati non così rosei, quelli che riguardano imenti. Infatti, la maggior parte non li effettua nei tempi previsti dai vari contratti, e in alcuni casi questi ritardi arrivano ad essere definiti gravi. Forti anche le differenze in base alle aree geografiche e ai settori merceologici.I dati dello Studio Cribis A settembre 2024, stando ai dati raccolti dallo Studiomenti realizzato da Cribis, società del gruppo Crif, azienda specializzata nelle consulenze alle imprese, itori puntuali sono il 44,3% del totale, con una crescita dello 0,4%. In flessione dello 0,8% i ritardi gravi, cioè superiori ai 90 giorni, pari al 4% del totale. Nel complesso, il terzo trimestre dell’anno vede un 44,3% complessivo diin grado dire con, con un tempo medio sceso dai 71 giorni del terzo trimestre dello scorso anno, ai 67 giorni del 2024.