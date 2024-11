Lanazione.it - Siena, ecco il nuovo comandante della Municipale. Rossi: “Da senese, una grande emozione”

, 11 novembre 2024 – “Dasono molto emozionato”. Pensando ovviamente anche al Palio. Alessandroè ilPoliziaed è stato presentato in Comune dal sindaco diNicoletta Fabio. "Sono a disposizione dei cittadini – dice– E’ per me unonore ricoprire questo incarico. Ringrazio il Sindaco per la fiducia che mi ha accordato affidandomi un carico importantissimo per la città. Ringrazio anche l'assessore Tucci e ilvicario Alfredo Zanchi, abbiamo già avuto modo di parlare e sono convinto che insieme a loro faremo un ottimo lavoro”. Foto Paolo Lazzeroni--:DEI VIGILI URBANI DI, NELLA FOTO IL SINDACO FABIO E“Unringraziamento per il lavoro svolto – ha detto il Sindaco di, Nicoletta Fabio - ad Alfredo Zanchi (fino a orafacente funzioni, ndr), che saprà dare ancora il suo fondamentale contributo alla comunità, anche nel supportare il, al cui va l’augurio di buon lavoro.