Gaeta.it - Sciopero dei Metalmeccanici a Ferrara: Una Lotta per la Dignità Lavorativa e la Salvaguardia dell’Industria

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In contesto di forte crisi industriale, idisi mobilitano con un’importante manifestazione per sottolineare la loroper la. L’evento, che ha visto la partecipazione di migliaia di lavoratori, si è svolto con un corteo che ha unito le diverse voci del settore, segnalando così la gravità della situazione che colpisce molte aziende locali, come la Berco. Michele De Palma, segretario generale della Fiom-Cgil, ha rimarcato l’importanza di questi momenti di protesta per la difesa dei posti di lavoro e per una rapida ripresalocale.La manifestazione a Copparo: L’importanza della solidarietàIl corteo ha preso avvio dallo stabilimento Berco, per poi giungere in piazza del Popolo, luogo simbolico dove si sono alternati i comizi dei rappresentanti delle sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm.