Sciarada e Scarpa uniscono le forze per il recupero delle calzature

LA SOSTENIBILITÀ e il rispetto dell’ambiente sono in cima alle loro priorità da sempre, essendo valori già fortemente radicati nella lunga e gloriosa tradizione dell’artigianato toscano.– fondata nel 1977 da Ezio Castellani (nella foto in alto), attuale presidente di Assoconciatori, nel cuore del distretto conciario del Valdarno Inferiore, specializzata nella produzione di pelli scamosciate per calzatura, pelletteria e abbigliamento – ha avviato, negli ultimi anni, diversi progetti per ridurre drasticamente l’impatto ambientale dei processi industriali di concia. Per gran parte di questi progetti, ritenuti spiccatamente innovativi, sono stati riconosciuti titoli brevettuali a livello nazionale e internazionale. In linea con questo orientamento, la scorsa estate l’azienda ha partecipato al programma ’Re-shoes’, tuttora in corso, con il coordinamento dell’azienda veneta dioutdoor