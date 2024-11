Gaeta.it - Santa Marinella: un grande afflusso per la giornata di vaccinazioni organizzata dal Comune

Ladedicata allesi è rivelata un notevole successo, grazie all'organizzazione delin collaborazione con l'Asl Roma 4. La risposta della comunità è stata entusiasta, dimostrando quanto siano importanti queste iniziative per la salute pubblica. Questo evento ha facilitato l'accesso ai vaccini per i cittadini, sottolineando l'impegno delle autorità locali per promuovere la vaccinazione come strumento di prevenzione.L'iniziativa e la risposta della comunitàIl sindaco di, Pietro Tidei, ha espresso la propria soddisfazione per l'adesione alladi. "È stato incoraggiante vedere una così alta partecipazione da parte dei cittadini. Abbiamo messo a disposizione l'Aula 'Silvio Caratelli' delper i professionisti sanitari dell'Asl Roma 4, che ringrazio per il loro supporto," ha affermato Tidei.