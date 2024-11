Qualificazioni Europei Under 17 Norvegia-Italia oggi in tv | canale orario e streaming

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Alle 11:00 di lunedì 11 novembre17 si sfideranno in occasione della terza giornata del gruppo 9 del round 1 di qualificazione agliU17. Gli azzurrini, campioni d’Europa in carica, hanno sei punti, frutto delle vittorie contro Galles e San Marino, proprio come la. Lo scontro diretto ha luogo allo Stadio di Montecchio di San Marino e i ragazzi di Massimiliano Favo hanno voglia di conquistare il primo posto in solitaria. Dopo il turno 1, ventotto squadre (quindi le prime due di ciascun girone) andranno alla Lega A del turno 2, mentre le rimanenti accederanno alla Lega B. Quindi le ventotto squadre saranno sorteggiate in sette gironi da quattro. Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno la nazione ospitante nella fase finale. Se la nazione ospitante è tra le sette vincitrici dei gironi, allora passerà la migliore seconda.