Ilgiorno.it - Parco Nord, Marzorati confermato presidente. “Il verde salverà il pianeta”

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Sesto San Giovanni, 11 novembre 2024 – “Sono stato ridelMilano. Sono onorato e felice di poter continuare questa preziosa esperienza con tanti lavoratori e lavoratrici del, super bravi e competenti, con una comunità di Comuni e Città Metropolitana davvero impegnati in questa comune sfida delin città, con il nuovo consiglio di gestione ma soprattutto con le associazioni, i frequentatori e tutte le persone che amano l’esperienza dele la sua utilità per la natura e la nostra salute”. Marzioè stato rieletto alla guida del polmonemetropolitano per i prossimi cinque anni. I primi complimenti sono arrivati da Legambiente. “Non possiamo che essere orgogliosi nel vedere ancora una volta Marzioalla guida delMilano, uniconella storia dela essere stato rieletto”, commenta Barbara Meggetto,regionale di Legambiente.