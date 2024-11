Gaeta.it - Oltre 41.000 visitatori per l’Amerigo Vespucci a Phuket: un successo straordinario del tour mondiale

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La nave Amerigo, ritenuta una delle più belle del mondo, ha recentemente registrato un notevole afflusso dinella sua tappa a, in Thailandia. Durante la sosta che si è svolta dal 6 al 10 novembre, più di 41.000 persone hanno visitato la storica nave, sottolineando l’interesse per la cultura e la tradizione marinara italiane.al grandedi pubblico, l’evento ha rappresentato un’importante occasione per la promozione della cucina italiana e per celebrare il patrimonio culturale del nostro Paese a livello internazionale.L’importanza della visita a bordoTra i tanti, il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha fatto tappa a bordo della nave. Durante la sua visita, ha consegnato il riconoscimento di ambassador “Ospitalità Italiana” a chef e ristoratori locali che hanno contribuito a far conoscere e apprezzare la cucina italiana in Thailandia.