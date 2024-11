Anteprima24.it - Napoli, chiusa succursale alberghiero: in rivolta studenti trasferiti da Posillipo a S.Giovanni a Teduccio

Tempo di lettura: 4 minutiInterdetta all’uso ladell’Cavalcanti: ètra glidaa San. Sono ore agitate nell’istituto modello di via Taverna del Ferro, dove ha sede la centrale dell’Ipseoa (nella foto). Al termine di una assemblea, glihanno decretato due giorni di sciopero. Il primo oggi. Stamattina gli iscritti alladi via Giovenale si sarebbero dovuti recare aEst, per seguire le lezioni. Ma così non è stato, e domani bisseranno l’astensione.La storia inizia appena 4 giorni fa. Il 7 novembre la dirigente scolastica, Carmela Libertino, annuncia l’interdizione all’uso dell’edificio scolastico. Una decisione presa dalla Città Metropolitana, all’esito delle prove di vulnerabilità sismica del plesso.