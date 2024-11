Lapresse.it - Milano Malpensa, Vannacci: “La sinistra al caviale perde anche oggi”

“Il mondo dellaal”. Lo scrive su Facebook il generale Roberto, eurodeputato della Lega, commentando la decisione del Tar, che ha respinto la richiesta di sospensiva per l’intitolazione dell’aeroporto dia Silvio Berlusconi.“Che vergogna, pena e sconforto provo – aggiunge – per il Comune diche, evidentemente, non ha problemi più seri da affrontare. Non pensa ai lavoratori, al traffico impazzito grazie alle follie green, al costo della vita e agli affitti esorbitanti, alla delinquenza e criminalità, alle borseggiatrici del metrò, agli scippatori della Stazione Centrale ma dedica tempo, avvocati e denaro per ricorrere contro l’intitolazione dia un più volte presidente del Consiglio italiano (Silvio Berlusconi, ndr) nonché famosissimo imprenditore.