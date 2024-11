Sport.quotidiano.net - L’Use vince il derby espugnando il Pala Betti

ABC CASTELFIORENTINO 69 USE COMPUTER GROSS 89 ABC CASTELFIORENTINO: Ciano 18, Rosi, Lazzeri 2, Ticciati n.e., Corbinelli 14, Cicilano n.e., Viviani 3, Carzoli n.e., Marchetti n.e., Falaschi 7, Cantini 8, Gutierrez 17. All. Manetti. USE COMPUTER GROSS: Giannone 13, Baldacci, Baccetti 8, Sesoldi 5, Rosselli 10, De Leone 9, Mazzoni 18, Quartuccio 9, Tosti 2, Giantini, Regini 5, Maric 10. All. Valentino. Arbitri: Sposito di Livorno e Nocchi di Vicopisano. Parziali: 16-29; 32-52; 52-75. CASTELFIORENTINO – Alildell’Empolese-Valdelsa si tinge di bianco e rosso, i colori delComputer Gross, che di fatto comanda dall’inizio alla fine con il 44 per cento da tre punti ed il 75 per cento dalla lunetta (15 sui 20 tiri liberi messi a referto). Mazzoni e Giannone siglano il primo allungo del team di coach Valentino (5-10 dopo quattro minuti), che grazie ad altri 5 punti consecutivi di Mazzoni raggiunge presto la doppia cifra di vantaggio (5-15).